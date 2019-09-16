ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Т.Фритц VS К.Хачанов
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Тэйлор Фритц - Карен Хачанов
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тэйлор Фритц - Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тэйлор
Фритц
Фритц
США
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст21
ATP рейтинг29
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
62
77
4
Т.Фритц
✓
77
65
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
3
4
Р.Опелка
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
5
5
А.Бублик
✓
4
7
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес
✓
3
6
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
4
6
Т.Фритц
4
6
4
Больше матчей
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
2
77
7
К.Хачанов
6
65
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
✓
77
77
Ж.Шарди
6
65
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Хачанов
✓
6
79
П.Куэвас
2
67
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
77
6
К.Хачанов
62
4
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое