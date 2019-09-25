Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Д.Медведев
6
6
К.Норри
3
1
8 октября 2019 г.Center
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Онлайн - Даниил Медведев - Кэмерон Норри

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Кэмерон Норри
Кэмерон
Норри
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
64
Последние матчи
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