Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Д.Медведев
✓
6
6
К.Норри
3
1
8 октября 2019 г.Center
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - Кэмерон Норри
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
Б.Чорич
3
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
7
7
Е.Герасимов
5
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
7
А.Рублев
4
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
7
6
Е.Донской
5
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
5
3
7
6
4
Р.Надаль
✓
7
6
5
4
6
Больше матчей
Кэмерон
Норри
Норри
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг64
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Норри
✓
7
6
Ж.Симон
5
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
66
77
1
Э.Маррей
✓
78
64
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин
65
0
A
К.Норри
✓
77
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
1
4
К.Норри
✓
6
6
Больше матчей
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