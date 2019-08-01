Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Г.Монфис
2
61
Х.Хуркач
✓
6
77
8 октября 2019 г.Grandstand
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Хуберт Хуркач
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Хуберт Хуркач на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг11
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
✓
7
61
6
Л.Сонего
5
77
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
4
77
3
Д.Изнер
✓
6
65
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
5
4
А.Рамос
✓
7
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
Больше матчей
Хуберт
Хуркач
Хуркач
Польша
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)81
- Возраст22
ATP рейтинг34
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
✓
77
6
Ч.Чжан
65
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
6
6
Х.Хуркач
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди
✓
3
6
66
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач
✓
6
3
6
Больше матчей
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