ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Н.Джокович VS Д.Шаповалов
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Новак Джокович - Денис Шаповалов
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Новак
Джокович
Джокович
Сербия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг1
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Финал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Миллман
3
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Гоффен
3
4
ATP Токио
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Джокович
✓
6
6
Л.Пуй
1
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
6
7
Г.Соэда
3
5
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович
✓
6
6
А.Попырин
4
2
Больше матчей
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг36
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
4
2
Д.Шаповалов
✓
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
✓
77
77
Д.Шаповалов
65
62
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
М.Кечманович
4
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Герасимов
4
6
3
Д.Шаповалов
✓
6
3
6
Больше матчей
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