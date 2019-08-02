Смотри также

Онлайн - Френсис Тиафо - Денис Шаповалов

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.