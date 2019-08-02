Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ф.Тиафо
4
2
Д.Шаповалов
✓
6
6
7 октября 2019 г.Center
Матч
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Онлайн - Френсис Тиафо - Денис Шаповалов
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Френсис
Тиафо
Тиафо
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)77
- Возраст21
ATP рейтинг51
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Тиафо
3
2
А.Зверев
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
✓
6
3
6
2
6
Ф.Тиафо
3
6
2
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
2
3
2
A
Ф.Тиафо
✓
6
6
1
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Тиафо
6
61
1
Х.Хуркач
✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Крайинович
2
0
A
Ф.Тиафо
✓
6
0
Больше матчей
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг36
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
✓
77
77
Д.Шаповалов
65
62
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
М.Кечманович
4
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Герасимов
4
6
3
Д.Шаповалов
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Клан
6
3
63
Д.Шаповалов
✓
3
6
77
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