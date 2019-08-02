Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ф.Тиафо
4
2
Д.Шаповалов
6
6
7 октября 2019 г.Center
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Онлайн - Френсис Тиафо - Денис Шаповалов

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Френсис Тиафо - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Френсис Тиафо
Френсис
Тиафо
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
51
Последние матчи
Больше матчей
Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
36
Последние матчи
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