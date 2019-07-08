Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Ж.Соуза
3
5
В.Поспишил
6
7
8 октября 2019 г.Grandstand
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Матч
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Онлайн - Жоау Соуза - Вашек Поспишил

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Вашек Поспишил на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Жоау Соуза
Жоау
Соуза
ПортугалияПортугалия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
63
Последние матчи
Больше матчей
Вашек Поспишил
Вашек
Поспишил
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
248
Последние матчи
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