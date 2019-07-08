Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
Результат
Ж.Соуза
3
5
В.Поспишил
✓
6
7
8 октября 2019 г.Grandstand
Матч
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Онлайн - Жоау Соуза - Вашек Поспишил
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Жоау Соуза - Вашек Поспишил на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг63
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
✓
2
6
77
Ф.Крайинович
6
4
65
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Ж.Соуза
5
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Харрис
✓
65
6
6
Ж.Соуза
77
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
6
65
6
Ф.Оже-Альяссим
4
77
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
3
4
Ж.Соуза
✓
1
6
6
Больше матчей
Вашек
Поспишил
Поспишил
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст29
ATP рейтинг248
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
77
6
Д.Шварцман
62
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
3
6
5
Д.Томпсон
✓
6
3
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
✓
6
64
6
6
В.Поспишил
3
77
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
63
77
В.Поспишил
2
77
63
Больше матчей
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