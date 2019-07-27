ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Ц.Чжан VS П.Каррено
7 октября 2019 г. Начало после 12:30
Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Цзэ Чжан - Пабло Каррено
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цзэ Чжан - Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Цзэ
Чжан
Чжан
Китай
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)83
- Возраст29
ATP рейтинг-
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
✓
78
7
Ц.Чжан
66
5
Кубок Дэвиса Одиночки
Одиночный разряд
Мировая лига
Ц.Чжан
63
4
Т.Даниэль
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Медведев
✓
3
79
6
Ц.Чжан
6
67
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Чжан
2
3
Р.Харрисон
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Чжан
1
3
Р.Баутиста
✓
6
6
Больше матчей
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг37
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
1
710
6
П.Каррено
6
68
0
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Финал
П.Каррено
✓
65
6
77
А.Бублик
77
4
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
7
6
К.Гарин
5
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
3
6
3
П.Каррено
✓
6
3
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое