ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

Ц.Чжан VS П.Каррено

7 октября 2019 г. Начало после 12:30

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Онлайн - Цзэ Чжан - Пабло Каррено

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цзэ Чжан - Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Цзэ Чжан
Цзэ
Чжан
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
-
Последние матчи
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Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
37
Последние матчи
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