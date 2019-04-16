ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

Г.Пелья VS Д.Миллман

8 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Гвидо Пелья - Джон Миллман

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Джон Миллман на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гвидо Пелья
Гвидо
Пелья
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
22
Последние матчи
Больше матчей
Джон Миллман
Джон
Миллман
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
80
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Новак Джокович выиграл турнир ATP в Токио

ATP Токио
06/10/2019

Инстаграм невесты Гвидо Пельи – теннис, «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос
27/05/2019

Смотри стартовый матч Даниила Медведева в Мадриде на Eurosport 1 – «Мастерс»

ATP Masters Мадрид
07/05/2019
play
Видео

Пелья сотворил сенсацию и уничтожил Чилича на Уимблдоне, а сегодня сотворил то же самое на грунте

АТР Masters Монте-Карло
16/04/2019