ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Пелья VS Д.Миллман
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Гвидо Пелья - Джон Миллман
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гвидо Пелья - Джон Миллман на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гвидо
Пелья
Пелья
Аргентина
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)83
- Возраст29
ATP рейтинг22
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6
77
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Джон
Миллман
Миллман
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)79
- Возраст30
ATP рейтинг80
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Финал
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✓
6
6
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Р.Опелка
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Д.Миллман
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