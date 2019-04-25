ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд
Ф.Фоньини VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Фабио Фоньини - ...
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фабио
Фоньини
Фоньини
Италия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)74
- Возраст32
ATP рейтинг12
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Фоньини
✓
77
2
77
Э.Маррей
64
6
62
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
✓
6
6
С.Куэрри
4
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
3
4
Ф.Фоньини
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
4
6
66
Ф.Фоньини
✓
6
4
78
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