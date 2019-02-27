ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | 3-й раунд
Х.Хуркач VS ...
10 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Хуберт Хуркач - ...
ATP Masters Шанхай - 10 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуберт Хуркач - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 10 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хуберт
Хуркач
Хуркач
Польша
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)81
- Возраст22
ATP рейтинг34
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
2
61
Х.Хуркач
✓
6
77
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
✓
77
6
Ч.Чжан
65
4
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
6
6
Х.Хуркач
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди
✓
3
6
66
6
6
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