Смотри также

ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Рамос
✓
6
6
М.Чилич
4
4
7 октября 2019 г.Show Court 3
Матч
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Онлайн - Альберт Рамос - Марин Чилич
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альберт Рамос - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Альберт
Рамос
Рамос
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст31
ATP рейтинг46
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
6
А.Рамос
3
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
4
6
А.Рамос
0
6
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис
5
4
А.Рамос
✓
7
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
62
3
А.Рамос
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
2
1
А.Рамос
✓
6
6
Больше матчей
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст31
ATP рейтинг25
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
✓
6
3
6
М.Чилич
4
6
1
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
4
4
М.Чилич
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль
✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Изнер
5
6
66
4
М.Чилич
✓
7
3
78
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Штебе
6
3
5
3
М.Чилич
✓
4
6
7
6
Больше матчей
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