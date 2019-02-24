ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Кукушкин VS ...
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Михаил Кукушкин - ...
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Михаил Кукушкин - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Михаил
Кукушкин
Кукушкин
Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
М.Кечманович
64
4
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Первый раунд
М.Кукушкин
4
6
66
Ф.Фоньини
✓
6
4
78
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Кукушкин
68
2
Ж.Соуза
✓
710
6
ATP Санкт-Петербург
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Второй раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
Д.Джумхур
62
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
6
77
Я.Синнер
3
64
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