ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим VS А.Бублик
8 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Феликс Оже-Альяссим - Александр Бублик
ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Феликс Оже-Альяссим - Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Феликс
Оже-Альяссим
Оже-Альяссим
Канада
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)84
- Возраст19
ATP рейтинг20
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Оже-Альяссим
3
1
А.Зверев
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим
✓
6
6
А.Рамос
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
6
65
6
Ф.Оже-Альяссим
4
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
6
Ф.Оже-Альяссим
1
1
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кечманович
✓
6
6
Ф.Оже-Альяссим
3
3
Больше матчей
Александр
Бублик
Бублик
Казахстан
- Рост (м)1.97
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг57
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Финал
П.Каррено
✓
65
6
77
А.Бублик
77
4
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бублик
✓
78
6
Л.Харрис
66
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бублик
✓
5
711
77
Г.Димитров
7
69
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бублик
✓
6
7
Д.Томпсон
4
5
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
5
5
А.Бублик
✓
4
7
7
Больше матчей
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