ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Оже-Альяссим VS А.Бублик

8 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Феликс Оже-Альяссим - Александр Бублик

ATP Masters Шанхай - 08 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Феликс Оже-Альяссим - Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 08 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Феликс Оже-Альяссим
Феликс
Оже-Альяссим
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    19
ATP рейтинг
20
Последние матчи
Больше матчей
Александр Бублик
Александр
Бублик
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.97
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
57
Последние матчи
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