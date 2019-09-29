ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Каррено VS Д.Тим
9 октября 2019 г. Начало после 05:00
Qizhong Forest Sports City Arena
Матч
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Онлайн - Пабло Каррено - Доминик Тим
ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг37
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Чжан
3
6
4
П.Каррено
✓
6
2
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
1
710
6
П.Каррено
6
68
0
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Финал
П.Каррено
✓
65
6
77
А.Бублик
77
4
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
7
6
К.Гарин
5
2
Больше матчей
Доминик
Тим
Тим
Австрия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)82
- Возраст26
ATP рейтинг5
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
3
6
6
С.Циципас
6
4
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
2
77
7
К.Хачанов
6
65
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим
✓
6
77
Э.Маррей
2
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Тим
✓
6
6
Ч.Чжан
3
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Тим
✓
6
6
Р.Гаске
4
1
Больше матчей
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