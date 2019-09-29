ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Каррено VS Д.Тим

9 октября 2019 г. Начало после 05:00

Qizhong Forest Sports City Arena
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Онлайн - Пабло Каррено - Доминик Тим

ATP Masters Шанхай - 09 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Доминик Тим на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей
Доминик Тим
Доминик
Тим
АвстрияАвстрия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
5
Последние матчи
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