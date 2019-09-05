Онлайн - Энди Маррей - Хуан Лондеро

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Энди Маррей - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.