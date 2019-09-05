ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Маррей VS Х.Лондеро
7 октября 2019 г. Начало после 12:30
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Онлайн - Энди Маррей - Хуан Лондеро
ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Энди Маррей - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Энди
Маррей
Маррей
Великобритания
- Рост (м)1.9
- Вес (кг)84
- Возраст32
ATP рейтинг289
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим
✓
6
77
Э.Маррей
2
63
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
66
77
1
Э.Маррей
✓
78
64
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
✓
77
79
М.Берреттини
62
67
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
4
6
6
Э.Маррей
6
2
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен
3
78
1
Э.Маррей
✓
6
66
6
Больше матчей
Хуан
Лондеро
Лондеро
Аргентина
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст26
ATP рейтинг56
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Томпсон
✓
6
3
6
Х.Лондеро
3
6
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
✓
6
4
6
Х.Лондеро
2
6
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
6
77
6
Х.Лондеро
4
63
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
6
1
63
5
Х.Лондеро
✓
3
6
77
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
6
6
Х.Лондеро
3
4
Больше матчей
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