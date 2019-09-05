ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд | Первый раунд

Э.Маррей VS Х.Лондеро

7 октября 2019 г. Начало после 12:30

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Онлайн - Энди Маррей - Хуан Лондеро

ATP Masters Шанхай - 07 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Энди Маррей - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:30 07 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Энди Маррей
Энди
Маррей
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.9
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
289
Последние матчи
Больше матчей
Хуан Лондеро
Хуан
Лондеро
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
56
Последние матчи
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