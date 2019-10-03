Четвертая ракетка мира Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу сыграть в паре.

23-летний Медведев прилетел в Шанхай для участия в «Мастерсе» и проходит акклиматизацию: чтобы не заснуть, он предложил подписчикам в инстаграме задавать ему вопросы.

«Когда с Кирьосом в дублике будете играть?» – спросил один из фолловеров. Медведев отметил Кирьоса и предложил: «Может, сыграем в паре?»

Кирьос репостнул стори.

Медведев пропускает турнир ATP-500 в Пекине, но сыграет на «Мастерсе» в Шанхае, который стартует 6 октября.

Ранее Кирьос не раз высказывался о Медведеве в положительном ключе.

Кирьос восхитился жестом Медведева и поставил его фото на обложку в твиттере

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