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Медведев – Кирьосу: «Может, сыграем в паре?»
Это был бы убойный дуэт во всех смыслах.
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев предложил австралийцу Нику Кирьосу сыграть в паре.
23-летний Медведев прилетел в Шанхай для участия в «Мастерсе» и проходит акклиматизацию: чтобы не заснуть, он предложил подписчикам в инстаграме задавать ему вопросы.
«Когда с Кирьосом в дублике будете играть?» – спросил один из фолловеров. Медведев отметил Кирьоса и предложил: «Может, сыграем в паре?»
Кирьос репостнул стори.
- Медведев пропускает турнир ATP-500 в Пекине, но сыграет на «Мастерсе» в Шанхае, который стартует 6 октября.
- Ранее Кирьос не раз высказывался о Медведеве в положительном ключе.
Кирьос восхитился жестом Медведева и поставил его фото на обложку в твиттере
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