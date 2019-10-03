Eurosport
Надаль пропустит «Мастерс» в Шанхае из-за травмы
Рафа долечивает запястье.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участия в турнире серии ATP 1000 в Шанхае.
Вторая ракетка мира повредил запястье на Кубке Лейвера и не успевает поправить здоровье.
Ожидается, что испанец долечится к турниру в Париже, который пройдет с 28 октября по 3 ноября. Рафа должен появиться на Итоговом турнире в Лондоне (10-17 ноября).
- Надаль – второй в мужском рейтинге. Первый – Джокович. При этом Рафа опережает Новака в чемпионской гонке на 1960 очков.
- Рафа обыграл Даниила Медведева в последнем финале US Open.
Надаль украл у Медведева 3,8 млн баксов, а воры у зрителей – 842 доллара. Главные цифры US Open
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