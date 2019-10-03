Испанский теннисист Рафаэль Надаль не примет участия в турнире серии ATP 1000 в Шанхае.

Вторая ракетка мира повредил запястье на Кубке Лейвера и не успевает поправить здоровье.

Ожидается, что испанец долечится к турниру в Париже, который пройдет с 28 октября по 3 ноября. Рафа должен появиться на Итоговом турнире в Лондоне (10-17 ноября).

Надаль – второй в мужском рейтинге. Первый – Джокович. При этом Рафа опережает Новака в чемпионской гонке на 1960 очков.

Рафа обыграл Даниила Медведева в последнем финале US Open.

Надаль украл у Медведева 3,8 млн баксов, а воры у зрителей – 842 доллара. Главные цифры US Open

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