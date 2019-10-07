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Лондеро несколько раз со всей силы ударил себя по лицу за неудачную игру

Лондеро несколько раз со всей силы ударил себя по лицу за неудачную игру
Eurosport

51 мин. назад

Михаил Южный одобряет!

Аргентинский теннисист Хуан Лондеро проиграл Энди Маррею в первом круге «Мастерса» в Шанхае (6:2, 2:6, 3:6). При этом матч был полон эмоций.

При счете 5:2 в решающей партии теннисисты отправились на минутный перерыв, как вдруг Лондеро принялся истязать себя. Аргентинец несколько раз сильно ударил себя по лицу, после чего высказал недовольство, вероятно, представителям из своего бокса.

  • В этом сезоне Лондеро выиграл титул в аргентинской Кордове и поднялся на максимально высокое для себя 56-е место в рейтинге.
  • Во втором круге Энди Маррей сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Лондеро сокрушил Маррея в первом сете, но дальше на корте правил сэр Энди

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