Аргентинский теннисист Хуан Лондеро проиграл Энди Маррею в первом круге «Мастерса» в Шанхае (6:2, 2:6, 3:6). При этом матч был полон эмоций.

При счете 5:2 в решающей партии теннисисты отправились на минутный перерыв, как вдруг Лондеро принялся истязать себя. Аргентинец несколько раз сильно ударил себя по лицу, после чего высказал недовольство, вероятно, представителям из своего бокса.

В этом сезоне Лондеро выиграл титул в аргентинской Кордове и поднялся на максимально высокое для себя 56-е место в рейтинге.

Во втором круге Энди Маррей сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Лондеро сокрушил Маррея в первом сете, но дальше на корте правил сэр Энди

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