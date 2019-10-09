Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым во втором раунде «Мастерса» в Шанхае.

«Очень здорово вернуться. И еще приятно показать такой теннис, какой я показал сегодня. Денис подавал очень хорошо, у него отличные показатели на первой подаче. В первом сете было по-настоящему тяжело на приеме, и мне потребовалось время, чтобы подстроиться и начать читать его удары.

Думаю, я тоже подавал хорошо, использовал острые моменты, уверенно действовал с задней линии. Никакой боли в плече нет, так что ничего не беспокоило. Дела выглядят неплохо», – сказал после матча Новак, которого цитирует пресс-служба АТР.

Следующим соперником серба станет Джон Изнер.

Из-за проблем с плечом Джокович не защитил титул на US Open, не доиграв матч против Стэна Вавринки. Сообщалось, что Ноле может потребоваться помощь хирургов.

На прошлой неделе серб вернулся в тур и выиграл титул в Токио.

Новак опережает Рафаэля Надаля в мировом рейтинге на 1140 очков, но уступает ему в чемпионской гонке 1460 баллов.

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