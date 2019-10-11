Российский теннисист Даниил Медведев переиграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:3, 7:6 (4) и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

Встреча длилась 1 час 25 минут. 23-летний Медведев выполнил 12 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из четырех и дважды ошибся на подаче. Его соперник трижды подал навылет, совершил пять двойных ошибок и ни разу не взял чужую подачу.

Даниил выиграл все 12 четвертьфиналов в 2019 году, всего это его 15-я победа на данной стадии подряд.

В полуфинале Даниил встретится либо с Новаком Джоковичем, либо со Стефаносом Циципасом.

Медведев поспорит за выход в шестой финал подряд после Вашингтона, Монреаля, Цинциннати, US Open и Санкт-Петербурга.

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