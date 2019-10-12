Греческий теннисист Стефанос Циципас, обыгравший первую ракетку мира Новака Джоковича в четвертьфинале шанхайского «Мастерса», рассказал, как настраивается на матчи против Биг-3.

«Всегда мечтал побеждать этих игроков. Каждый матч с ними – это возможность выжать из себя максимум. Это дает очень сильный заряд. Я действительно чувствую, что они напуганы больше меня. И это позволяет мне чувствовать себя на корте более расслабленным.

Я знаю, что мне нужно просто держать свой уровень, а его разница с уровнем других соперников не так уж велика. Мне нужно держаться и быть более агрессивным. Тогда они видят, что я действительно готов на все – они даже пугаются. Поэтому это хороший подход, и его стоит взять на вооружение», – цитирует 21-летнего Циципаса ATP Tour.

Циципас одолел Джоковича в трех сетах (3:6, 7:5, 6:3).

В полуфинале он сыграет с Даниилом Медведевым, которому уступает по личным встречам 0-4.

Джокович испугался встречи с Медведевым в полуфинале и технично уступил Циципасу

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