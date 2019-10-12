Российский теннисист Даниил Медведев одолел грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае. Матч завершился со счетом 7:6 (5), 7:5.

В первом сете игроки уверенно держали свою подачу, и 23-летний Медведев воспользовался ошибкой соперника на тай-брейке. Во второй партии Даниил вышел вперед с брейком, но не подал на матч. При счете 5:5 российский теннисист снова сделал брейк и в следующем гейме довел дело до победы.

Матч продлился 1 час 39 минут. Медведев шесть раз подал навылет и совершил одну ошибку на подаче, у него два реализованных брейк-пойнта из трех. Циципас сделал девять эйсов, три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Счет по личным встречам между Медведевым и Циципасом – 5-0. После матча теннисисты пожали друг другу руки – раньше они конфликтовали.

Медведев вышел в шестой подряд финал: ранее он играл решающие матчи в Монреале, Вашингтоне, Цинциннати, Нью-Йорке (US Open) и Санкт-Петербурге. Также это третий подряд финал «Мастерса»: такого добивались только Стефан Эдберг, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер и Энди Маррей.

Соперником Даниила в финале станет либо Александр Зверев, либо Маттео Берреттини.

Медведев выгрыз тяжелейший первый сет у Циципаса

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