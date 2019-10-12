Как шли по турниру

Даниил Медведев не перестает удивлять и радовать: русский номер один снова пробился в финал, который стал для него шестым по счету и третьим подряд на «Мастерсах». Подобного успеха в одном сезоне прежде добивались только легендарные Джокович, Надаль, Федерер, Маррей и Эдберг.

После Уимблдона и перехода на хард Даниил почти неуязвим: он проиграл только три матча из 31-го (Кирьосу и дважды Надалю), а в победных встречах отдал соперникам лишь пять сетов. Также поражает хладнокровие, с которым выступает Медведев – его лучше всего отражает статистика тай-брейков: после поражения от Кирьоса в Вашингтоне русский теннисист выиграл 11 из 11-ти 13-х геймов.

Видео - Глядя на эту равную и эпичную рубку, сложно поверить, что Медведев ведет 5-0 в личке с Циципасом 02:23

В Шанхае Даниил выступает сверхуверенно – по пути к финалу он расправился с Норри, Поспишилом, Фоньини и Циципасом, который стал его постоянным клиентом (грек проиграл русскому пятый матч подряд). При этом чуть ли не самый сложный матч выдался не против Стефаноса, а с Поспишилом: канадец не реализовал три сетбола в первой партии, а во второй был близок к тому, чтобы повести с брейком, но Даниил не дрогнул. С остальными соперниками он почти не испытал сложностей, выиграв по ходу турнира 16-й сет подряд.

Даниил Медведев – Кэмерон Норри – 6:3, 6:1

Даниил Медведев – Вашек Поспишил – 7:6(7), 7:5

Даниил Медведев – Фабио Фоньини – 6:3, 7:6(4)

Даниил Медведев – Стефанос Циципас – 7:6(5), 7:5

Александр Зверев также находится во впечатляющей форме. На прошлой неделе он добрался до полуфинала в Пекине, где уступил Циципасу, но в Шанхае показывает теннис на уровень лучше. По крайней мере в решающих стадиях: после победы на двух тай-брейках над Шарди немец повесил баранку Рублеву, а следом прошел Федерера.

Александр ЗверевGetty Images

Матч против швейцарца – отдельная тема. Там Саша показал не только отличную физическую готовность, но и психологическую. Во втором сете он не подал на матч, имея 40:0, а после не реализовал еще два матчбола на тай-брейке. Казалось бы, в тот момент игра перешла под контроль Маэстро, но нет – Зверев сбросил эмоции и хладнокровно завершил встречу в свою пользу. Не испытал он проблем и против Маттео Берретини: итальянец, которому оставалась одна победа до дебюта в топ-10, не заработал ни одного брейк-пойнта и в сумме выиграл на подаче соперника всего семь очков – настолько классно действовал Саша.

Александр Зверев – Жереми Шарди – 7:6(13), 7:6(3)

Александр Зверев – Андрей Рублев – 6:0, 7:6(4)

Александр Зверев – Роджер Федерер – 6:3, 6:7(7), 6:3

Александр Зверев – Маттео Берреттини – 6:3, 6:4

Что по личным встречам

Сложно в это поверить, но прежде Даниил ни разу не обыгрывал Сашу. В этом году они не встречались, а с 2016-го по 2018-й провели четыре матча – и все они остались за немцем. Что характерно, все игры проводились на харде, и Медведев лишь раз разжился сетом. Случилось это в 2018-м во втором круге турнира в Майами: Даниил проиграл первую партию, вернулся в игру во второй, но уступил на равном тай-брейке.

Сейчас, конечно, у русского теннисиста наилучшие шансы на реванш: вспомните, какой теннис показывал Даня в 2018-м или даже начале 2019-го, а какой – сейчас.

2016 год. Санкт-Петербург. Третий круг. Зверев – Медведев – 6:3, 7:5

Зверев – Медведев – 6:3, 7:5 2017 год. Вашингтон. Четвертьфинал. Зверев – Медведев – 6:2, 6:4

Зверев – Медведев – 6:2, 6:4 2018 год. Майами. Второй круг. Зверев – Медведев – 6:4, 1:6, 7:6(5)

Зверев – Медведев – 6:4, 1:6, 7:6(5) 2018 год. Торонто. Третий круг. Зверев – Медведев – 6:3, 6:2

Кто что сказал

Александр Зверев: «У нас были фантастические матчи, и все они заканчивались в мою пользу. Надеюсь, это не изменится. Но он в последнее время показывает прекрасную игру, вышел в шестой финал подряд, играл в финале US Open, выиграл в Цинциннати. Сейчас он, наверное, лучший игрок мира. Надеюсь, завтра получится провести хороший матч» (сайт ATP)

Даниил Медведев: «Если честно, я даже не мечтал, что смогу выйти в шесть финалов подряд, из которых три будут на «Мастерсах», а один на «Большом шлеме». Но я хочу продолжать это движение и надеюсь, что выйду в семь или восемь» (сайт ATP)

Прогноз на финал

Медведев считается абсолютным фаворитом встречи, но это не значит, что ему будет очень легко. Как показало течение турнира, Зверев лишь наращивает силу и к финалу должен быть в оптимальной готовности во всех компонентах. Особенно стоит опасаться геймов на подаче немца, потому что ввод мяча работал у него почти без сбоев в каждом матче. С тем же Берреттини Саша выиграл первым мячом 89% розыгрышей, против Федерера – 77%.

Даниил Медведев и Александр ЗверевGetty Images

В чем Даниил должен превзойти немца, так это в стабильности. Саша – не самый большой любитель затяжных розыгрышей, поэтому время от времени психует и допускает ошибки, рискуя в попытках пробить соперника. Еще один плюс Медведева образца последнего полугода – сильная психология. Даже в сложные моменты, как против Поспишила, Даниил может разбить ракетку, но быстро приходит в себя и снова превращается в стену.

Зверев же слишком легко поддается эмоциям и не всегда способен вернуться в ритм. В случае, если Медведев сможет еще агрессивнее надавить на немца в эти моменты, Саша легко может поплыть.

Где смотреть матч

Матч состоится 13 октября в 11:30 (мск). Прямая трансляция матча в это же время начнется на телеканале Eurosport 1. Если же доступа к телевизору нет, вы сможете насладиться высококлассным теннисом с помощью своих мобильных устройств, подключившись к Eurosport Player.

Также читайте текстовую трансляцию игры на сайте Eurosport. И обязательно делитесь своими эмоциями в комментариях!

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