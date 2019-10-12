Греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Даниилу Медведеву, порассуждал, когда прервет серию неудач в матчах против теннисиста из России. На данный момент счет личных встреч 5:0 в пользу Даниила.

«Если честно, я хорошо себя чувствовал, и мне казалось, что я могу победить. Из всех наших матчей этот был самым комфортным. Не знаю, смогу ли я обыграть его в следующем матче или через один, но я знаю, что придет момент, когда я найду возможность и одержу победу.

Не знаю, когда это случится. Может быть, через два года, или три, четыре, пять, шесть. Не знаю. Но когда-нибудь это случится», – сообщил Циципас в интервью сайту ATP.

Циципас впервые проиграл Медведеву в двух сетах, прежде он неизменно брал у соперника партию.

В финале «Мастерса» в Шанхае Даниил встретится с Александром Зверевым, которому уступает 0:4 по личным встречам.

Медведев проиграл Звереву все четыре предыдущие встречи. Главное о финале «Мастерса» в Шанхае

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