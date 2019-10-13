13 октября россиянин Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым за победу на «Мастерсе». Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил мнение, что на данный момент российскому теннисисту просто нет равных.

Медведев сыграет со Зверевым в решающем матче «Мастерса» в Шанхае – уже шестом для себя финале кряду. Тарпищев считает, выступления Медведева на последних турнирах позволяют говорить о том, что в нынешней форме Даниил не уступает вообще никому.

«Прямо сейчас Даниил – лучший теннисист в мире. И даже если говорить о рейтинге, то показатели Даниила за последние шесть турниров, включая Открытый чемпионат США, показывают, что он лучший в мире. Я удивляюсь, как Даня держится, учитывая полученную нагрузку. Эмоциональный фон у него хороший, за счет этого он восстанавливается. Но я считаю, что Медведев еще не до конца сформировался физически, он еще прибавит», – цитирует функционера РИА «Спорт».

Медведев квалифицировался на Итоговый турнир-2019.

Даниил – рекордсмен сезона по финалам (9).

Медведев проиграл Звереву все 4 предыдущие встречи. Главное о финале «Мастерса» в Шанхае

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