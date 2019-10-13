Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем «Мастерса» в Шанхае. В финале первая ракетка России победил Александра Зверева из Германии – 6:4, 6:1.

В стартовом сете Даниил быстро повел 3:0, затем отыграл 5 брейк-пойнтов, но все же упустил свою подачу. Ключевым стал брейк-пойнт на подаче Зверева при счете 5:4 – Александр допустил двойную и отдал партию.

На старте второго сета Медведев взял свою подачу, а следом сделал эпичный брейк: Зверев вел 40-0, но проиграл пять розыгрышей подряд. После этого преимущество Даниила стало безоговорочным.

Даниил уступил сопернику по эйсам (4-7), но реже ошибался на подаче (2-3). Медведев реализовал 80% брейк-пойнтов (4/5), а Зверев – только 17% (1/6). Медведев впервые одолел Зверева, счет в противостоянии стал 1-4.

Медведев завоевал третий титул в сезоне и второй «Мастерс» в карьере. За предыдущие два месяца он выиграл «Мастерс» в Цинциннати и турнир в Санкт-Петербурге.

Триумф принес победителю 1000 рейтинговых очков и 1,374 млн долларов призовых.

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