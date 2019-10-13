Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае.

Решающий матч турнира стал уже шестым кряду финалом для российского теннисиста. Медведев выиграл свой седьмой титул ATP и четвертый в нынешнем сезоне. Нереальную форму Даниила отметил и соперник по прошедшей встрече.

«Как я уже сказал вчера, ты, вероятно, лучший игрок на планете на данный момент. То, как ты играешь – просто невероятно», – признал Зверев после матча.

Медведев победил со счетом 6:4, 6:1.

Даниил – четвертая ракетка мира. Зверев – шестая.

Медведев выиграл четыре титула в сезоне-2019 – столько же у Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.

В топ-10 от России могли быть не только Медведев с Хачановым. Почему молодые игроки меняют страну

Качай приложение Eurosport для iOS и Android