Getty Images
«Медведев – лучший игрок в мире». Зверев отвесил Даниилу жаркий комплимент
Максимально крутой комплимент для российского теннисиста.
Даниил Медведев обыграл Александра Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае.
Решающий матч турнира стал уже шестым кряду финалом для российского теннисиста. Медведев выиграл свой седьмой титул ATP и четвертый в нынешнем сезоне. Нереальную форму Даниила отметил и соперник по прошедшей встрече.
«Как я уже сказал вчера, ты, вероятно, лучший игрок на планете на данный момент. То, как ты играешь – просто невероятно», – признал Зверев после матча.
- Медведев победил со счетом 6:4, 6:1.
- Даниил – четвертая ракетка мира. Зверев – шестая.
- Медведев выиграл четыре титула в сезоне-2019 – столько же у Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.
В топ-10 от России могли быть не только Медведев с Хачановым. Почему молодые игроки меняют страну
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте