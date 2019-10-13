Eurosport
«Надеюсь, будем радовать вас». Привет из прошлого от 17-летнего Медведева
Даниил уже тогда знал, что будет крут.
Даниил Медведев победил на «Мастерсе» в Шанхае и завоевал свой четвертый трофей ATP за сезон.
23-летний теннисист в этом году забрался на четвертую строчку в мужском рейтинге, но к большим победам он был готов уже давно. Вот видео, на котором 17-летний Медведев дает интервью после победы на юниорском турнире. «Следите за моими результатами и результатами моих сверстников из России. У нас очень хорошее растет поколение, особенно 1996 год, 1997 год. Надеюсь, будем радовать вас».
- Медведев выиграл четыре титула в сезоне-2019 – столько же у Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.
- Финал в Шанхае стал для теннисиста шестым подряд.
«Чем быстрее поднимаешься, тем больнее падать – я продолжу работать». Медведев — о триумфе в Шанхае
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