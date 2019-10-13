Успех Медведева – не начало золотой эры в России. У нас есть топовые теннисисты, но нет системы

Для типичного спортивного фаната в России, который потребляет спорт раз в пару лет и только в формате «наши бьются против не наших», теннис в последний год точно воскрес. Явных симптомов куча, за 12 месяцев Хачанов и Медведев:

взяли три «Мастерса» на двоих

из них два с ностальгическим прошлым из-за Давыденко (Париж-06 и Шанхай-09)

ворвались в топ-10

пришли в главное лейт найт шоу страны где-то между Билли Айлиш и Настей Ивлеевой

Ну и Медведев отдельно – теперь главное лицо некстгена, Даня впервые после Сафина сыграл в финале «Шлема», обогнал Федерера в гонке на Итоговый, приблизился к Роджеру в рейтинге, закрепился в топ-4 с огромным запасом и с Цинциннати идет, бр-р, страшно писать, с рекордом 21-1.

Даниил МедведевGetty Images

Да и Рублев после долгого восстановления играет мощно: с середины августа взлетел на 37 позиций в рейтинге и скоро может войти в топ-30.

Параллели с Сафиным, Давыденко и Южным проведены, достижения не врут, трансляция на главном федеральном канале тоже, Шамиль Тарпищев ну просто ликует: «Кризисные времена в мужском теннисе прошли. Три года назад наладили порядок, вот и результат». Все, русский теннис однозначно вошел в новую золотую эру, да?

Тут поможет ответить все тот же Южный и небольшой фактчекинг. Михаил завершил карьеру и теперь очень смело запанчил федерацию в интервью: «Это даже близко не плоды работы федерации. У нас сейчас три игрока мирового класса. Это супер, но это лично их заслуга. И если они будут 10 лет еще играть, будет здорово, будет казаться, что у нас с теннисом все классно. Но вот я поездил по детским турнирам, и, если честно, уровень там сильно упал. Я теперь это изнутри вижу».

По юниорам Южный приводит отличную фактуру: в этом сезоне на четырех «Шлемах» от России сыграли, пам-пам, два юниора. Очень нужных для молодых игроков «Челленджеров» в России проводится целых ни одного.

В начале пути у проспектов ситуация не лучше:

«У тренеров не хватает времени на всех игроков, нет мотивации и желания. Знаете, есть тренеры, а есть спарринги. Спарринг будет набивать, не вдаваясь в детали. Так и тренер, бывает, дал упражнение – и давай делай. Это вот по детям, к сожалению, ощущение, что у всех спарринги, а не тренеры».

По большой тройке тезис Южного тоже легко проверяется и подтверждается. Мы уже в курсе, что сейчас в России вообще нет «Челленджеров». А теперь угадайте, кто организовал последний. Александр Зайноц, сооснователь мебельных магазинов Hoff, рублевый миллиардер и дядя Карена Хачанова. Зачем? Карену были нужны очки, а когда Хачанов стал проходить в основную сетку турниров АТР, Hoff Open самоуничижился, просуществовав всего два года. Тот же Зайноц спонсировал Карена все детские и юниорские годы, благодаря ему Хачанов смог тренироваться в Испании.

Туда же уехал и Андрей Рублев, и федерация здесь тоже ни при чем. Спасибо Андрею Рублеву-старшему: экс-боксер, а ныне ресторатор нашел деньги, чтобы сын уехал в Испанию.

Юный Андрей РублевGetty Images

Медведев вообще переехал со всей семьей, хотя и позже, в 18. И то только потому, что очень поздно решил, что хочет стать профи, условия в России ни при чем.

Безупречная математика: абстрактный «порядок» навели три года назад, а игроков нет в стране минимум пять лет. Вот и результат?

Получается, что у русских теннисистов, которые хотят быть топами, просто нет выбора. В отличие от футболистов, они уезжают и доказывают уровень в матчах с лучшими, а не киснут под жирными контактами: призовые сами себя не заработают. Давайте кайфовать от игры Карена, Андрея и Дани, но в это же время помнить, что это победы их смелых и состоятельных родственников, а не бюрократов.

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