«Сейчас меня не остановить». Медведев выложил фото с кубком «Мастерса» в Шанхае
С этим утверждением трудно не согласиться.
Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над немцем Александром Зверевым в финале турнира в Шанхае – 6:4, 6:1.
«Сейчас меня не остановить», – написал Медведев в инстаграме, опубликовав фотографию с трофеем.
- В нынешнем году Даниил выиграл четыре титула: турниры в Софии и Санкт-Петербурге и два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае.
- Триумф в Шанхае принес Медведеву 1000 рейтинговых очков и 1,374 млн долларов призовых.
Успех Медведева – не начало золотой эры в России. У нас есть топовые теннисисты, но нет системы
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