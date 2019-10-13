Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над немцем Александром Зверевым в финале турнира в Шанхае – 6:4, 6:1.

«Сейчас меня не остановить», – написал Медведев в инстаграме, опубликовав фотографию с трофеем.

В нынешнем году Даниил выиграл четыре титула: турниры в Софии и Санкт-Петербурге и два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае.

Триумф в Шанхае принес Медведеву 1000 рейтинговых очков и 1,374 млн долларов призовых.

Успех Медведева – не начало золотой эры в России. У нас есть топовые теннисисты, но нет системы

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