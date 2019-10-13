Даниил Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае, одолев в финале Александра Зверева. Очередной убедительный триумф русского теннисиста поднял волну разговоров о том, что именно Даниил – будущее тенниса.

Мы взяли самые горячие комментарии с различных интернет-площадок, которые оставили иностранные пользователи. Вот что они думают об игре и последних результатах Медведева:

– «Что за зверь! Не удивлюсь, если он выиграет Париж и Итоговый турнир»

– «Медведев не празднует победы, потому что хочет большего. Он хочет «Большой шлем». Опасный знак!»

– «Вау, Медведев просто машина. Парень поднял свою игру на другой уровень. В следующем году он может быть еще лучше, и я надеюсь, что он сможет выиграть турнир «Большого шлема». Стабильность его ударов просто захватывает дух»

Даниил МедведевGetty Images

– «Медведев, без сомнения – следующий номер один. Даже когда он проигрывает или выигрывает, то не проявляет эмоций, и это, должно быть, настолько обманчиво для соперников. Интеллект в лучшем виде. Продолжай, чемпион!»

– «Медведев – более высокая, большая и сильная версия Джоковича»

– «Боже, дай этому парню долгую карьеру без травм. Я хочу видеть его с двузначным числом побед на «Шлемах» и главным соперником будущих поколений некстген»

– «Думаю, новая эра началась. Уверен, Медведев выиграет мэйджор в 2020-м»

– «Никто не говорил об этом парне еще не сколько месяцев назад, а теперь о нем говорят по всему миру».

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– «Медведев – холодный как лед снаружи и горячий как огонь внутри. Конечно, он выиграет «Шлем» в ближайшие годы»

– «Медведев положит конец доминированию Биг-3»

– «Этот парень сделает 2020-й непростым для Биг-3. Australian Open может подарить нам нового чемпиона»

– «Он чокнутый робот. Без крови и эмоций. И очень опасный»

– «Что действительно страшно, так это то что этот парень способен улучшить каждый удар из своего арсенала. Подумайте об этом, потому что он уже сейчас выигрывает «Мастерсы»

В нынешнем году Даниил выиграл четыре титула: турниры в Софии и Санкт-Петербурге и два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае.

Триумф в Шанхае принес Медведеву 1000 рейтинговых очков и 1,374 млн долларов призовых.

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