Греческий теннисист Стефанос Циципас раскритиковал стиль четвертой ракетки мира Даниила Медведева.

«Послушайте, я не хочу показаться грубым, но игра Медведева – это скука. Просто скука. Это так скучно, что я даже не знаю.

Прежде всего хочу сказать, что я ненавижу себя за то, что матч прошел по его правилам, а не по моим. Мы шли очень ровно, а потом что-то случилось, но я не знаю, что именно. Я думаю, как только я возьму у Медведева первый сет, шансы победить его возрастут в разы. Просто потому, что он продолжит делать то же самое.

Чтобы выиграть у Медведева, мне просто нужно взять первый сет. Вот и все», – приводит слова Циципаса Essentially Sports.

Ранее Медведев обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Шанхае – 7:6(5), 7:5.

Циципас провел пять поединков против Медведева и уступил в каждом из них.

У первых ракеток России и Греции непростые отношения – Стефанос даже забанил Даниила в инстаграме.

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