Немецкий теннисист Александр Зверев высказался по поводу заявления Стефаноса Циципаса, который назвал игру Даниила Медведева скукой.

«Игра Медведева скучная? Нет. Думаю, он просто старается победить. Но у Стефаноса и Даниила странные отношения. Пусть сами разбираются. У меня с детства отличные отношения с Даниилом. А с Кубка Лэйвера хорошие отношения и со Стефаносом. Что бы у них ни было, пусть решают сами. Я не буду вмешиваться и ничего не стану говорить.

Я думаю по-другому: Даниил играет так, как пока никто не видел. Так что можно взглянуть на эту ситуацию по-разному. Он не выполняет мощнейшие удары навылет и не бьет с форхенда в прыжке, но Даниил играет в таком стиле, какой мы раньше не встречали. Он мне скучным не кажется», – сказал Зверев в интервью ASAP Sports.

Ранее Медведев отметил, что с Цифипасом они не друзья и не враги.

Ранее Медведев обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Шанхае – 7:6(5), 7:5.

Циципас провел пять поединков против Медведева и уступил в каждом из них.

У первых ракеток России и Греции непростые отношения – Стефанос даже забанил Даниила в инстаграме.

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