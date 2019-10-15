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Зверев: «У Циципаса и Медведева странные отношения, пусть сами разбираются»
Содрал покровы.
Немецкий теннисист Александр Зверев высказался по поводу заявления Стефаноса Циципаса, который назвал игру Даниила Медведева скукой.
«Игра Медведева скучная? Нет. Думаю, он просто старается победить. Но у Стефаноса и Даниила странные отношения. Пусть сами разбираются. У меня с детства отличные отношения с Даниилом. А с Кубка Лэйвера хорошие отношения и со Стефаносом. Что бы у них ни было, пусть решают сами. Я не буду вмешиваться и ничего не стану говорить.
Я думаю по-другому: Даниил играет так, как пока никто не видел. Так что можно взглянуть на эту ситуацию по-разному. Он не выполняет мощнейшие удары навылет и не бьет с форхенда в прыжке, но Даниил играет в таком стиле, какой мы раньше не встречали. Он мне скучным не кажется», – сказал Зверев в интервью ASAP Sports.
Ранее Медведев отметил, что с Цифипасом они не друзья и не враги.
- Ранее Медведев обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Шанхае – 7:6(5), 7:5.
- Циципас провел пять поединков против Медведева и уступил в каждом из них.
- У первых ракеток России и Греции непростые отношения – Стефанос даже забанил Даниила в инстаграме.
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