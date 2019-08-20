18-летнего корейского теннисиста Ли Дак Хи не раздражают выкрики болельщиков, он не поддается провокациям и продолжает играть, даже если судья три раза подряд крикнет «Аут!» – Дак Хи глухой от рождения. «Перед каждой игрой я ставлю в известность судей, хотя многие уже знают, – рассказал испанский тренер азиата Хосе Луис Лопес. – Иногда судьи сами спускаются с вышки, чтобы показать след от мяча или объяснить жестами решение».

Ли родился в семье журналиста и домохозяйки, которые снимали жилье рядом с железнодорожной станцией. Родители заволновались, что мальчик не просыпался ночью, даже если за окном проносился товарный поезд. В больнице сказали – полная глухота, никакой аппарат не поможет. «Ли рос непоседливым ребенком, – рассказал его отец. – Когда сыну было семь лет, мой брат, который играл в теннис на любительском уровне, предложил взять его с собой на тренировку. Ли так понравилось, что дома после этого я редко его видел».

То, что Дак Хи в порядке, стало очевидно, когда в 12 лет кореец победил в США на престижном детском турнире, который проводит американец Эдди Херр. Много лет назад его выигрывали Роджер Федерер, Мария Шарапова и Ана Иванович. Ли остался заниматься в академии Херра, а с 14 лет катается по «Фьючерсам». Первый титул кореец взял в 2014 году в Гонконге в 16 лет и 1 месяц, став шестым самым молодым игроком в истории. Только Гаске, Анчич, Рублев, Надаль и Джокович брали «Фьючерсы», будучи моложе.

Ли общается с тренером с помощью жестов, кроме того, он научился понимать по губам. «В зависимости от вращения, мяч при отскоке и соприкосновении с ракеткой издает специфические звуки. Ли лишен возможности их идентифицировать. Пусть кто-нибудь попробует сыграть в теннис в наушниках – мгновенно покинет зону комфорта, – рассказал его тренер. – Но Ли за многие годы выработал собственный метод, ориентируясь на недоступные другим игрокам инстинкты».

На счету Дак Хи восемь побед на «Фьючерсах», участие в юниорском Уимблдоне-2013 и квалификации Australian Open-2016. «Этот парень делает нереальные вещи, – считает Рафаэль Надаль, проведший с Ли несколько совместных тренировок. – Он вдохновляет меня».

Ли не любит большого внимания к себе, особенно когда журналисты, с которыми он общается с помощью тренера, спрашивают о его недостатке. «Бросьте! Я не считаю себя инвалидом. Более того, мне в какой-то степени даже повезло, – иронично рассказал кореец. – Глухота дает преимущество над соперниками, это такой специфический подарок – я ни на что не отвлекаюсь и максимально сконцентрирован. Есть только мяч и я».

«Поражаюсь его трудоспособности, – рассказал известный в недавнем прошлом тайский теннисист Данай Удомчоке. – Ли может сутки напролет тренироваться, а в матчах сражается, будто это война. Такими качествами обычно обладают уже сложившиеся игроки». Чтобы улучшать коммуникацию и ориентироваться на корте, Ли старается как можно чаще играть парные матчи. «Поначалу это был какой-то кошмар, – рассказал Ли. – Одно дело, когда отвечаешь за себя, а тут нужно мгновенно соображать, реагировать на смену положения на корте, взаимодействовать с партнером». Сейчас Дак Хи, который на Уимблдоне-2015 тренировался с Джоковичем, занят поисками постоянного партнера, который понимал бы его с полужеста.

В июле 2016 года Ли впервые вошел в топ-200 лучших игроков планеты (191-е место), став второй ракеткой Кореи. Дак Хи тянется за соотечественником и другом детства Хен Ченом, которому большие проблемы со зрением не помешали по итогам 2015 года получить приз самому прогрессирующему игроку ATP.

«Терпеть не могу, когда меня жалеют, – рассказал Ли. – Меньше всего хотел бы, чтобы мою глухоту воспринимали как возможность получить какие-то привилегии. Мне это не нужно. Я просто хочу сделать все возможное и узнать, насколько хорош. Пока что первая глобальная цель – сыграть с Федерером, которым я восхищался в детстве».

Ли не торопится к мгновенному успеху. В жизни и в теннисе он привык двигаться вперед постепенно – поэтому до сих пор играет «Фьючерсы». Эти турниры, на которых игроки часто жульничают, только закаляют его – корейский теннисный Бетховен постепенно добавляет по ноте, чтобы порвать мир «Лунной сонатой».

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