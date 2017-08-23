Текст впервые был опубликован 23 августа 2017 года

Риск травмы в игровых видах спорта существует не только для участников. Лео Месси в 2016 году мощнейшим выстрелом с левой сломал запястье болельщице «Вильярреала», а весной 2017-го на матче хоккейных СКА и «Спартака» вылетевшая с площадки шайба разбила подбородок и выбила верхний зуб фанатке питерской команды.

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В еще большей зоне риска находятся судьи. Несколько месяцев назад в матче Кубка Дэвиса между Канадой и Великобританией 17-летний Денис Шаповалов так расстроился из-за аута, что врезал по мячу и сломал скулу судье Арно Габа. Канадцу присудили поражение и штраф в 7 тысяч долларов, а Габа перенес сложную операцию. «Я неделю не выходил из дома, очень переживал. К счастью, Арно принял извинения, мы даже подружились, – признался канадец. – После этого случая я повзрослел и стал спокойнее на корте». В августе Шаповалов обыграл Рафаэля Надаля.

Коллеге Габа из США Ричарду Вертхейму повезло меньше. На протяжении 20 лет лайнсмен, который страдал от атеросклероза сосудов мозга и тщательно это скрывал, обслуживал турниры ассоциации тенниса США. Накануне US Open-1983 Ричард сообщил руководству, что турнир станет для него последним, после чего 61-летнего арбитра поощрили назначением на два мужских финала – юниорский и взрослый. Ветеран наслаждался последними мгновениями в большом теннисе и, как оказалось, жизни – из-за трагической случайности он отработал только один матч.

В 1983-м Стефан Эдберг зарулил юниорские Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон и шел на рекорд – календарный «Шлем». В финале US Open 17-летнему таланту с могучей подачей, феноменальным одноручным бэкхендом и шикарной игрой у сетки противостоял австралиец Саймон Юл. Эдберг взял первый сет за 32 минуты со счетом 6:2 и вел с брейком во второй партии, когда случилось ужасное. Стефан мощно подал, и мяч, не коснувшись ракетки Юла, попал точно в пах Вертхейму.

30 лет назад лайнсмены за спинами игроков сидели, а не стояли, как это принято сейчас для улучшения обзора и маневренности. Это сыграло решающую роль. Грузный арбитр не увернулся от мяча, от боли свалился со стула, сильно ударился головой и потерял сознание. После неудачных попыток привести судью в чувство его доставили в медицинский центр «Флашинг Мидоус», а затем в реанимацию. Пока Вертхейма откачивали, ошалевший Эдберг бродил по корту и бормотал: «Что я наделал?» Затем швед сел на стул, накрыл голову полотенцем и расплакался. Стефан отказался продолжить встречу, и только беседа с тренером Тони Пикардом вернула теннисисту чувство реальности – матч продолжился.

Эдберг выиграл вторую партию со счетом 6:4, установил до сих пор не побитый рекорд, а после матча заявил, что не помнит ничего с момента, как судья потерял сознание. На следующий день швед отправился в больницу, где провел несколько часов у кровати подключенного к аппарату искусственного дыхания Ричарда, но медики и молитвы оказались бессильны – спустя пять дней Вертхейм умер от кровоизлияния в мозг.

Стефан Эдберг Фото: Eurosport

После смерти Вертхейма его родственники обвинили Ассоциацию тенниса США в недостаточных мерах безопасности и подали иск на 2,25 миллиона долларов. Суд принял сторону USTA: экспертиза установила, что смерть наступила не от попадания мяча в пах, а от удара головой о хардовый корт. И все же семья арбитра не осталась ни с чем – Ассоциация заплатила 165 тысяч долларов жене рефери в качестве компенсации за смерть супруга и его вклад в развитие тенниса.

Три недели после инцидента швед не притрагивался к ракетке, регулярно посещая психолога. «Из-за трагедии у Стефана возникли проблемы при переходе во взрослый Тур – он все хотел сделать идеально и сильно себя накручивал. К счастью, он переборол себя», – признался Пикард, который работал с ним 11 лет. В 19 Эдберг выиграл первый взрослый «Шлем» в карьере, разгромив в финале Australian Open-1985 соотечественника Матса Виландера. Всего Стефан взял шесть одиночных «Шлемов» и три – в парном разряде.

Эдберга выделял потрясающий уровень концентрации и исключительное уважение к соперникам и зрителям. Стефан – пятикратный обладатель звания «Джентльмен корта». Шведский перфекционист закончил карьеру в 30 лет, сразу же после того как понял, что пик позади. Эдберг запомнился теннисистом, который редко улыбался даже после больших побед – возможно, если бы не кошмар на заре карьеры и чувство вины, которое он всегда прятал глубоко внутри, «Шлемов» на его счету оказалось больше.

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