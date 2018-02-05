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Андрей Рублев опустился на 36 место в рейтинге, Рафаэль Надаль все еще первый

Рублев опустился на 36 место в рейтинге, Надаль все еще первый
ТАСС

Вчера в 10:19

В первой десятке все спокойно.

Андрей Рублев опустился на 36 место в рейтинге ATP. На прошлой неделе 21-летний Рублев занимал 35 позицию, на которую сейчас поднялся немец Филипп Кольшрайбер.

Первые 34 места остались без изменений. Лидерство в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP от 5 февраля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4630

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4610

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4060

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3460

8 (8). Джек Сок (США) – 2880

9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815

10 (10). Пабло Каррено Испания) – 2705 ...

36 (35). Андрей Рублев (Россия) – 1310...

49 (49) Карен Хачанов (Россия) – 1030...

56 (56) Даниил Медведев (Россия) – 919...

71 (71) Евгений Донской (Россия) – 739...

  • На будущей неделе состоятся три турнира уровня ATP – в Кито, Софии и Монпелье.

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