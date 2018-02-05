«Я хотя бы знаю своего отца». Американский теннисист оскорбил соперника и схлопотал дисквалификацию

В США разгорелся скандал после одного из теннисных турниров на студенческом уровне NCAA Division. Темнокожий теннисист Джон Уилсон обвинил соперника Спенсера Брауна, представляющего университет Северной Каролины, в расизме.

Уилсон оставил запись в твиттере, где отметил, что по ходу матча подвергался оскорблениям со стороны Брауна. Наиболее тяжелый психологический урон Джону нанесла фраза «Я хотя бы знаю своего отца», сообщает Sports Illustrated.

По итогам случившегося Спенсер Браун был дисквалифицирован на неопределенный срок.

Университет Северной Каролины от комментариев отказался.

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