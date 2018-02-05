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«Я хотя бы знаю своего отца». Американский теннисист оскорбил соперника и схлопотал дисквалификацию
Некрасивый поступок для современного общества.
В США разгорелся скандал после одного из теннисных турниров на студенческом уровне NCAA Division. Темнокожий теннисист Джон Уилсон обвинил соперника Спенсера Брауна, представляющего университет Северной Каролины, в расизме.
Уилсон оставил запись в твиттере, где отметил, что по ходу матча подвергался оскорблениям со стороны Брауна. Наиболее тяжелый психологический урон Джону нанесла фраза «Я хотя бы знаю своего отца», сообщает Sports Illustrated.
- По итогам случившегося Спенсер Браун был дисквалифицирован на неопределенный срок.
- Университет Северной Каролины от комментариев отказался.
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