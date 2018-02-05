Шарапова и Павлюченкова сохранили позиции в рейтинге. Остальные девушки из России мечтают об этом

Немка Юлия Гергес поднялась на десятое место в рейтинге WTA после турнира в Санкт-Петербурге, где дошла до полуфинала и уступила будущей победительнице соревнований чешке Петре Квитовой. Немецкая теннисистка переместилась на две позиции вверх, Квитова – на 8 строчек, и теперь находится на 21-м месте. Светлана Кузнецова, которая не выступает на турнирах из-за травмы, опустилась на две ступени.

Дарья Касаткина, в четвертьфинале турнира в Петербурге победившая первую ракетку мира датчанку Каролину Возняцки, опустилась на одну строчку и стала 24-й, Мария Шарапова остается 41-й.

Рейтинг WTA, версия от 5 февраля:

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 7965 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7616,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5835,

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5445,

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4495,

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277,

9 (9). Ангелика Кербер (Германия) – 3031,

10 (12). Юлия Гергес (Германия) – 2900…

19 (17). Светлана Кузнецова (Россия) – 2362…

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2125,

23 (21). Елена Веснина (Россия) – 2115,

24 (23). Дарья Касаткина (Россия) – 2095…

36 (35). Екатерина Макарова (Россия) – 1375…

41 (41). Мария Шарапова (Россия) – 1246…

85 (84). Екатерина Александрова (Россия) – 769...

94 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) – 694.

На этой неделе турниров в рамках WTA не запланировано.

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