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Экс-первая ракетка мира Борис Беккер согласился рекламировать стеклопакеты. У него вообще нет денег
У немца все не очень хорошо.
Экс-первая ракетка мира Борис Беккер принял приглашение для участия в съемках рекламы стеклопакетов компании Fenster 24. За торговлю лицом немецкий произодитель заплатит бывшему спортсмену 135 тысяч евро.
По информации The Sun, помимо участия в рекламе стеклопакетов Беккер рассчитывает приходить на частные вечеринки и званые ужины, если ему за это заплатят.
- Беккер – шестикратный победитель турниров «Большого шлема», чемпион Олимпийских игр 1992 года.
- В 2017 году Беккера объявили банкротом: он задолжал своему бизнес-партнеру более 32 млн долларов и судился с бывшим агентом за 100 тысяч.
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