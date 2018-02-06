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Экс-первая ракетка мира Борис Беккер согласился рекламировать стеклопакеты. У него вообще нет денег

Экс-первая ракетка мира Беккер согласился рекламировать стеклопакеты. У него вообще нет денег
Eurosport

9 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

У немца все не очень хорошо.

Экс-первая ракетка мира Борис Беккер принял приглашение для участия в съемках рекламы стеклопакетов компании Fenster 24. За торговлю лицом немецкий произодитель заплатит бывшему спортсмену 135 тысяч евро.

По информации The Sun, помимо участия в рекламе стеклопакетов Беккер рассчитывает приходить на частные вечеринки и званые ужины, если ему за это заплатят.

  • Беккер – шестикратный победитель турниров «Большого шлема», чемпион Олимпийских игр 1992 года.
  • В 2017 году Беккера объявили банкротом: он задолжал своему бизнес-партнеру более 32 млн долларов и судился с бывшим агентом за 100 тысяч.

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