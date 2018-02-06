Энди Маррей изменил план строительства особняка, чтобы не прогонять редкие виды летучих мышей

Энди Маррей, восстанавливающийся после операции на правом бедре, вплотную занялся строительством особняка. Британец за 3,4 млн евро приобрел поместье в графстве Суррей и хотел снести старый дом, чтобы построить на его месте новый.

В планы Маррея вмешались колонии двух видов летучих мышей – нетопыря-карлика и бурого ушана, которые жили в старом доме. Энди не решился прогнать редких животных, поэтому на период строительства переселит их во временный домик на одном из деревьев на территории поместья.

После окончания строительства Маррей позволит летучим мышам жить в новом доме. «Крыша здания будет облицована битумным кровельным войлоком. Дышащая мембрана не будет использоваться, так как летучие мыши могут погибнуть, запутавшись в волокнах», – говорится в заявлении от лица теннисиста.

Маррей вернется на корт к Уимблдону.

Энди – единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

В Британии летучие мыши – защищенный вид. Убивать их или уничтожать зоны их обитания запрещено законом.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме