Румынский министр: «Самое время сделать Халеп первой спортсменкой, которую спонсирует вся страна»

Министр регионального развития Румынии Василе Динку предложил помощь второй ракетке мира Симоне Халеп, которая с 2018 года выступает без технического спонсора.

«adidas не заплатил Симоне 2 миллиона долларов. Это несправедливо и оскорбительно по отношению к нашей великой чемпионке. Каждый день появляется новая информация о том, что для Симоны нашелся новый спонсор, а теперь еще Виктор Хэнеску поделился личным опытом о том, что румыны находятся в невыгодном положении при поиске спонсоров. Это все унизительно для нашей чемпионки.

Я предлагаю простой и легковыполнимый проект, выражающий нашу коллективную поддержку Симоне. Если три миллиона человек, которые в Румынии смотрели финал Australian Open, перечислят ей по одному евро, мы сможем написать на ее форме что угодно: хоть «Симона из Румынии», хоть «100 лет Румынии». Это улучшит имидж нашей страны и всем любителям спорта у нас принесет радость.

Румыния не участвовала в профессиональном формировании Симоны – все сделала ее семья, поэтому самое время сделать ее первой спортсменкой, которую спонсирует вся страна. Можно было бы даже поддерживать ее из государственного бюджета, потому что это стало бы лучшей рекламой страны. Разве не пора уже что-то сделать? Так и будем прибедняться и умолять о контракте или Федерация тенниса Румынии уже откроет счет для переводов?» – написал Динку в фэйсбук.

Симона Халеп проиграла в финале Australian Open Каролин Возняцки.

Румынка возглявляла рейтинг WTA с конца 2017 по начало 2018 года.

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