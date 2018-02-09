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Рафаэль Надаль: «Роджер Федерер завоевал больше трофеев, но я не собираюсь всю жизнь думать об этом»

Надаль: «Федерер завоевал больше трофеев, но я не собираюсь всю жизнь думать об этом»
Eurosport

11 ч. назад

Испанец боится сойти с ума.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль не слишком переживает из-за того, что его главный конкурент в карьере швейцарец Роджер Федерер выиграл больше турниров «Большого шлема», чем он.

«Конечно, классно быть амбициозным, но если на этом зацикливаться, то можно сойти с ума. Важнее всего быть в гармонии с самим собой. Я делаю все возможное, чтобы выигрывать как можно больше турниров, но я не собираюсь всю жизнь думать о том, что Федерер завоевал больше трофеев. Я просто сосредотачиваюсь на том, что я могу контролировать», – цитирует Надаля IBTimes.

  • На счету Надаля 16 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 10 раз он выигрывал Открытый чемпионат Франции.
  • В случае выхода в полуфинал турнира в Роттердаме Федерер вернет звание первой ракетки мира.

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