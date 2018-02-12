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Андрей Рублев поднялся на 34 место в рейтинге ATP
Надаль и Федерер – по-прежнему первые с огромным отрывом.
Россиянин Андрей Рублев поднялся с 36-го на 34-е место в рейтинге ATP На прошлой неделе Рублев дошел до четвертьфинала турнира во французском Монпелье.
Лидерство в рейтинге сохранил испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP от 12 февраля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450
5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4425
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4060
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3400
8 (8). Джек Сок (США) – 2880
9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2815
10 (10). Пабло Карреньо Буста (Испания) – 2705
34 (36). Андрей Рублев (Россия) – 1355
48 (49) Карен Хачанов (Россия) – 1030
57 (56) Даниил Медведев (Россия) – 894
72 (71) Евгений Донской (Россия) – 739
- Рублев – победитель юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014).
- На Australian Open-2018 Рублев дошел до третьего круга, где проиграл болгарскому теннисисту Григору Димитрову.