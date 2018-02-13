Бушар и Стивенс снялись для Sport Illustrated Swimsuit. Ты зависнешь в этой новости на всю ночь

Теннисные фанаты ликуют: сразу две теннисистки снялись в купальниках для ежегодника Sport Illustrated Swimsuit.

Одной из звезд нового выпуска-2018 стала Эжени Бушар.

Эжени появляется на страницах SI второй год подряд.

Компанию канадке составила Слоан Стивенс.

«Я так горда стать частью это выпуска. Спасибо SI Swimsuit, который служит замечательной платформой для женщин всех типов телосложения. Это для нас, леди», – порадовалась Слоан.

Бушар – экс-пятая ракетка мира, победительница одного турнира WTA-тура.

Стивенс – чемпионка пяти турниров, включая US Open-2017.

В разные годы в фотосессиях Sport Illustrated Swimsuit участвовали такие теннисистки, как Мария Шарапова, Мария Кириленко, Анна Курникова, Каролин Возняцки, Серена Уильямс, Ана Иванович, Штеффи Граф и Даниэла Гантухова.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме