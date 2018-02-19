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Шарапова опустилась на 2 строчки, лучшая из россиянок – Кузнецова. Обновленный рейтинг WTA

Шарапова опустилась на 2 строчки, лучшая из россиянок – Кузнецова. Обновленный рейтинг WTA
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 58 мин. назад

Украинка Элина Свитолина выпала из первой тройки.

В обновленном рейтинге WTA по-прежнему лидирует датчанка Каролин Возняцки. Украинка Элина Свитолина покинула первую тройку, уступив место испанке Гарбинье Мугурусе.

Мария Шарапова опустилась с 41-й на 43-ю строчку. Лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова – идет на 20-м месте.

Рейтинг WTA от 19 февраля:

1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 8010 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7965

3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175

4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5910

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 3220

10 (11). Петра Квитова (Чехия) – 3086

20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) – 2362

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2125

23 (23). Елена Веснина (Россия) – 2115

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) – 2050

37 (36). Екатерина Макарова (Россия) – 1380

43 (41). Мария Шарапова (Россия) – 1247

86 (85). Екатерина Александрова (Россия) – 769

94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) – 694.

  • 12 февраля Шарапова уступила румынке Монике Никулеску в первом круге турнира в Дохе.
  • 2 февраля Возняцки проиграла россиянке Касаткиной в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy.

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