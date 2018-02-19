Getty Images
Шарапова опустилась на 2 строчки, лучшая из россиянок – Кузнецова. Обновленный рейтинг WTA
Украинка Элина Свитолина выпала из первой тройки.
В обновленном рейтинге WTA по-прежнему лидирует датчанка Каролин Возняцки. Украинка Элина Свитолина покинула первую тройку, уступив место испанке Гарбинье Мугурусе.
Мария Шарапова опустилась с 41-й на 43-ю строчку. Лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова – идет на 20-м месте.
Рейтинг WTA от 19 февраля:
1 (1). Каролин Возняцки (Дания) – 8010 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7965
3 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6175
4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5910
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5080
6 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 5000
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625
8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277
9 (9). Ангелик Кербер (Германия) – 3220
10 (11). Петра Квитова (Чехия) – 3086
20 (19). Светлана Кузнецова (Россия) – 2362
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2125
23 (23). Елена Веснина (Россия) – 2115
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) – 2050
37 (36). Екатерина Макарова (Россия) – 1380
43 (41). Мария Шарапова (Россия) – 1247
86 (85). Екатерина Александрова (Россия) – 769
94 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) – 694.
- 12 февраля Шарапова уступила румынке Монике Никулеску в первом круге турнира в Дохе.
- 2 февраля Возняцки проиграла россиянке Касаткиной в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy.