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Мария Шарапова сдала более 8 допинг-проб в 2017 году, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль – более 14

Шарапова сдала более 8 допинг-проб в 2017 году, Федерер и Надаль – более 14
ТАСС

4 мин. назад

ITF отчиталась о допинг-контроле.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прошла не менее 8 допинг-тестов в 2017 году: как минимум 7 допинг-проб во внесоревновательный период и в районе 1-3 – во время проведения турниров.

Еще у двух российских теннисисток Светланы Кузнецовой и Дарьи Касаткиной за отчетный год было взято более 7 допинг-проб во внесоревновательный период и от 4 до 6 – во время турниров, у Екатерины Макаровой и Елены Весниной – более 14 проб. Лидер рейтинга WTA Каролин Возняцки в 2017 году сдала более 14 допинг-проб.

Лидеры рейтинга ATP Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Марин Чилич тоже сдали более 14 допинг-проб. Первая ракетка России Андрей Рублев прошел более 7 допинг-тестов в соревновательный период.

  • В апреле 2017 года Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации.

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