Серена Уильямс без предупреждения пришла на «Черную пантеру» и порадовала детишек

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян организовал частный показ фильма «Черная пантера», на котором неожиданно появилась сама Серена.

Показ был организован для детей, так что появление знаменитой теннисистки стало для них сюрпризом. Серена поприветствовала детей и подчеркнула значимость «Черной пантеры» как первой ленты Marvel с темнокожим супергероем в главной роли.

Серена Уильямс – пятикратная победительница итогового чемпионата WTA, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

В этом году 36-летняя Уильямс отказалась от участия в Australian Open из-за осложнений после беременности и недостаточной физической формы.

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