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Джокович восстановился после операции на локте и приступил к тренировкам
Серб наконец-то играет без боли.
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович вернулся к тренировкам после операции на локте, которую серб перенес в начале февраля.
Новак пропустил половину прошлого сезона из-за проблем с локтевым суставом. Врачи убедили 30-летнего Джоковича, что можно обойтись без операции, но накануне Australian Open боль вернулась, и теннисист обратился к хирургам.
О восстановлении игрока сообщил инстаграм теннисного центра в Пьятти, где Новак провел первые занятия после операции.
- На Australian Open Джокович дошел до 1/8 финала, проиграв Хён Чону.
- В январе 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» предложил организовать независимый профсоюз, чтобы заставить турниры платить больше.
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