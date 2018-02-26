Джокович восстановился после операции на локте и приступил к тренировкам

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович вернулся к тренировкам после операции на локте, которую серб перенес в начале февраля.

Новак пропустил половину прошлого сезона из-за проблем с локтевым суставом. Врачи убедили 30-летнего Джоковича, что можно обойтись без операции, но накануне Australian Open боль вернулась, и теннисист обратился к хирургам.

О восстановлении игрока сообщил инстаграм теннисного центра в Пьятти, где Новак провел первые занятия после операции.

На Australian Open Джокович дошел до 1/8 финала, проиграв Хён Чону.

В январе 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» предложил организовать независимый профсоюз, чтобы заставить турниры платить больше.

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