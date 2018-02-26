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Карен Хачанов рванул на шесть позиций вверх в рейтинге ATP

Хачанов рванул на шесть позиций вверх в рейтинге ATP
ТАСС

1 час назад

Победа в Марселе подбросила теннисиста из России на 41-ю строчку.

Россиянин Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге ATP.

На неделе Хачанов выиграл турнир в Марселе. В финале россиянин победил француза Люку Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Рейтинг ATP от 26 февраля:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825

9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2745

10 (8). Джек Сок (США) – 2650

32 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1433

41 (47) Карен Хачанов (Россия) – 1235

52 (50) Даниил Медведев (Россия) – 959

74 (76) Евгений Донской (Россия) – 727

94 (93). Михаил Южный (Россия) – 604

  • На неделе состоятся три турнира уровня ATP: в Акапулько, в Сан-Паулу и Дубае.

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