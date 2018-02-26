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Карен Хачанов рванул на шесть позиций вверх в рейтинге ATP
Победа в Марселе подбросила теннисиста из России на 41-ю строчку.
Россиянин Карен Хачанов поднялся с 47-го места на 41-е в рейтинге ATP.
На неделе Хачанов выиграл турнир в Марселе. В финале россиянин победил француза Люку Пуя со счетом 7:5, 3:6, 7:5.
Рейтинг ATP от 26 февраля:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 10105 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 3810
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 2825
9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2745
10 (8). Джек Сок (США) – 2650
32 (31). Андрей Рублев (Россия) – 1433
41 (47) Карен Хачанов (Россия) – 1235
52 (50) Даниил Медведев (Россия) – 959
74 (76) Евгений Донской (Россия) – 727
94 (93). Михаил Южный (Россия) – 604
- На неделе состоятся три турнира уровня ATP: в Акапулько, в Сан-Паулу и Дубае.