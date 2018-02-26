10-кратной победительнице ТБШ Аранче Санчес-Викарио грозит тюрьма за мошенничество

Банк Люксембурга направил иск в суд Барселоны, потребовав от экс-теннисистки Аранчи Санчес-Викарио и ее мужа Хосепа Сантаканы возмещения долга в размере 7,5 млн евро, пишет Marca.

Супружеская пара обвиняется в мошенничестве и сокрытии активов. В 2010 году Санчес-Викарио уже вменяли подобный иск, но тогда экс-спортсменка избежала судебного расследования.

Санчес-Викарио – 10-кратная победительница турниров серии «Большого шлема».

Испанка 4 раза побеждала на мэйджорах в одиночном разряде и еще 6 раз – в парном.

В настоящий момент 46-летняя Аранча находится в Майами и пытается расторгнуть брак с Сантаканой.

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