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10-кратной победительнице ТБШ Аранче Санчес-Викарио грозит тюрьма за мошенничество
У бывшей первой ракетки мира возникли проблемы с законом.
Банк Люксембурга направил иск в суд Барселоны, потребовав от экс-теннисистки Аранчи Санчес-Викарио и ее мужа Хосепа Сантаканы возмещения долга в размере 7,5 млн евро, пишет Marca.
Супружеская пара обвиняется в мошенничестве и сокрытии активов. В 2010 году Санчес-Викарио уже вменяли подобный иск, но тогда экс-спортсменка избежала судебного расследования.
- Санчес-Викарио – 10-кратная победительница турниров серии «Большого шлема».
- Испанка 4 раза побеждала на мэйджорах в одиночном разряде и еще 6 раз – в парном.
- В настоящий момент 46-летняя Аранча находится в Майами и пытается расторгнуть брак с Сантаканой.
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